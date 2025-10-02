«Впервые в 1954 году, еще во времена СССР, это было сделано тогда. А второй раз во время визита президента США Клинтона в Москву. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», — заявил российский диктатор.

При этом глава государства вновь повторил тезис о том, что развязанную им войну в Украине можно было бы предотвратить, если бы «НАТО не приближалось к границам России» и если бы Украина сохранила «реальный суверенитет». «Этого можно было избежать, если бы иначе выстраивалась работа с администрацией Байдена, если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, если бы не использовали для этого Североатлантический альянс, продвигавшийся к нашим границам», — заявил он.

В феврале 2022 года, объявляя о начале вторжения в Украину, Путин утверждал, что одной из целей «специальной военной операции» является противодействие продвижению «военной машины НАТО» к российским рубежам. Однако именно после этих агрессивных действий России в альянс вступили Финляндия и Швеция. В результате граница России с НАТО увеличилась более чем в два раза — на 1,3 тысячи километров.