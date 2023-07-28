Польша увеличит численность своих вооружённых сил почти в два раза со 172 тысяч до почти 300 тысяч военнослужащих. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что соответствующий документ уже подписан. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В польской армии планируется создать две новые дивизии тем самым увеличив их общее количество до шести. Также увеличатся и расходы на оборону — до 4% ВВП страны.

Варшава решила передислоцировать часть войск к восточной границе страны после того, как наёмники ЧВК «Вагнер» перебазировались в Беларусь. Позднее лидер Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что бойцы ЧВК просят «пустить их на Запад», чтобы «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Сообщалось, что наёмники также провели совместные учения с белорусской армией.

В польском городе Жешув расположен аэродром, на который поставляется военная техника и вооружения, поставляемые Украине странами Запада. Впоследствии они отправляются в Украину наземным путём.

Страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с перемещением наёмников ЧВК «Вагнер», считающегося одним из наиболее боеспособных российских подразделений, в Беларусь. Ранее в этом месяце Польша сообщила, что укрепляет границу с Беларусью, чтобы противостоять потенциальным угрозам.