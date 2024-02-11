Файза Ламари, мать футболиста «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, вступила в конфликт с руководством мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По данным издания, Ламари, которая выполняет функции агента форварда, не хочет идти на уступки, несмотря на то, что сам игрок готов это сделать. Отмечается, что «Реал» хочет организовать трансфер только на своих условиях.

3 февраля издание Le Parisien сообщило, что 25-летний француз перейдет в «Реал» летом 2024 года на правах свободного агента. Позднее появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.