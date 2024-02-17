Стало известно, сколько «Реалу» придется потратить на переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS.
По информации источника, в общей сложности расходы мадридцев составят около 500 миллионов евро. В эту сумму включены зарплата 25-летнего француза на 5 лет и подписной бонус.
17 февраля появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес анонсировал нескольким игрокам команды летний переход Мбаппе.
В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.