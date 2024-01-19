«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) сделал новое предложение французскому нападающему футбольного клуба Килиану Мбаппе.

По данным источника, французский клуб готов предложить Мбаппе в летнее трансферное окно контрактное соглашение на четыре года с заработной платой в 400 млн евро.

Отмечается, что сейчас Мбаппе зарабатывает около 100 млн евро в год, включая доходы от рекламы. Летом ПСЖ готов предложить Мбаппе 100 млн евро чистой зарплаты, не включая заработок от рекламы.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. Основным вариантом продолжения карьеры игрока называется «Реал».

Французский нападающий выступает за ПСЖ с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.