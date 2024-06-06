США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия совместно предупредили, что Народно-освободительная армия Китая «агрессивно вербует» западных пилотов-истребителей.

Как пишет Financial Times, Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) США и его партнеры по сети обмена разведывательными данными Five Eyes выпустили предупреждение, что Китай продолжает вербовать действующих и бывших пилотов из США и стран НАТО, несмотря на попытки заблокировать эту практику.

«Чтобы преодолеть свои недостатки, армия Китая агрессивно привлекает западных военных талантов для обучения своих авиаторов, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с КНР и предлагают новобранцам непомерные зарплаты», — сказал Майкл Кейси, директор NCSC.

Беспокойство по этому поводу усилилось после того, как в 2022 году стало известно о том, что частная школа Test Flying Academy of South Africa использовала более двух десятков пилотов военно-воздушных сил, флота и армии Великобритании в отставке для помощи в обучении китайских военных пилотов.

Кейси сказал, что западные партнеры недавно достигли определенных успехов в предотвращении вербовки, но усилия Китая продолжают «развиваться в ответ». Он сказал, что предупредительный бюллетень имел целью осветить постоянную угрозу и сдержать западных пилотов от помощи Китаю.