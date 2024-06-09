Российские власти вербуют иностранных студентов, в том числе из стран Африки, для участия в войне против Украины. Это утверждается в материале агентства Bloomberg со ссылкой на официальных лиц европейских стран. Имена источников не называются. По их утверждениям, были завербованы «тысячи» студентов и мигрантов из третьих стран.

Как утверждается в статье, российские власти грозят студентам непродлением виз, если они не согласятся подписать контракт с Минобороны. То же относится в частности к африканцам — обладателям рабочих виз. Как утверждают источники издания, в результате молодым иностранцам приходится делать выбор между вынужденным отъездом из России и формально добровольным вступлением в армию. Некоторым, однако, удаётся остаться в России и не отправляться в армию, подкупив чиновников, утверждают собеседники Bloomberg.

Агентство ссылается на данные украинской разведки, согласно которым Россия развернула также массивную кампанию по набору наёмников за рубежом — не менее чем в 21 одной стране, включая несколько стран Африки. Вербовщики нацелены на потенциальных мигрантов и студентов, которые ранее искали работу в России. (svoboda.org)