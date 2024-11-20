Ford планирует сократить около 4000 рабочих мест в Европе к концу 2027 года из-за замедление спроса на электромобили и жесткая конкуренция с китайскими производителями.

Как передает #, об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что сокращения затронут 3000 сотрудников в Германии и 800 в Великобритании, что составит 14% европейской рабочей силы автоконцерна.

Сокращения обсуждаются с профсоюзами, а компания сосредоточится на «более прибыльных областях». Ранее глава Ford Джим Фарли предупреждал, что производство электромобилей требует на 40% меньше рабочих.

«Крайне важно предпринять решительные действия для сохранения конкурентоспособности Ford в Европе», — заявил вице-президент компании Дэйв Джонстон.

Похожая ситуация наблюдается у Volkswagen, который также планирует закрытие заводов в Германии и масштабные сокращения из-за снижения спроса и потери доли рынка.