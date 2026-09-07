Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (принадлежит индийской корпорации Tata Group) объявил о предстоящем сокращении 4 тыс. рабочих мест в рамках программы по экономии средств.

«Мы рассчитываем сэкономить £1,7 млрд ($2,3 млрд — ред.) и <…> повысить эффективность компании в условиях стремительно меняющегося рынка. В рамках этой трансформации в течение следующих двух лет мы сократим штат по всему миру примерно на 4 тыс. человек», — приводит телеканал Sky News заявление исполнительного директора корпорации Патамадая Балачандрана Баладжи. Всего штат компании по всему миру насчитывает около 43 тыс. человек.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что к таким радикальным мерам автопроизводитель вынужден прибегнуть из-за пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, и снижения продаж автомобилей. Как отметило издание, планы сокращения сотрудников вызывают озабоченность у профсоюзов, которые требуют проведения переговоров с правительством.