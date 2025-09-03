Китай тайно вооружает Россию.

Об этом пишет газета The Telegraph.

Согласно опубликованной информации, проведённые исследования показали, что китайские компании в 2023–2024 годах поставили находящимся под санкциями российским фирмам детали и материалы, которые могут использоваться в военной сфере, на сумму не менее 55 миллионов евро. Примерно четверть этой суммы — 12,5 миллиона евро — была направлена на предприятия, расположенные в особой экономической зоне «Алабуга», где собираются иранские беспилотники «Шахед».

Среди экспортируемых из Китая товаров также авиадвигатели, микросхемы (микрочипы), металлические сплавы, объективы камер, стекловолокно, связующие для стекловолокна и углеродное волокно. Все эти компоненты являются ключевыми для производства дронов.

В результате Исследования были выявлены 97 китайских поставщиков.

Хотя Китай официально заявляет о нейтралитете, поставка этих компонентов указывает на тесное военное сотрудничество между Пекином и Москвой.