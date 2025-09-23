По словам Рубио, США — «единственное в мире государство, которое действительно имеет возможность говорить с обеими сторонами» конфликта на Украине, и «все приветствуют эту роль». «В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль», — заявил он, добавив, что «рано или поздно [США] могут принять решение о введении новых санкций».