Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Вашингтон может в какой-то момент прекратить содействовать урегулированию украинского кризиса. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу NBC News.

По словам Рубио, США — «единственное в мире государство, которое действительно имеет возможность говорить с обеими сторонами» конфликта на Украине, и «все приветствуют эту роль». «В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль», — заявил он, добавив, что «рано или поздно [США] могут принять решение о введении новых санкций».

image

Автор: Редакция | Дата: 2025/09/23, 16:00 | Рубрика: Мир

Темы:

(Пока оценок нет)