Президент США Дональд Трамп попросил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана выступить посредником в урегулировании конфликта в Украине.

По словам журналиста Абдулкадира Сельви, Эрдоган «положительно отнесся к этому предложению о посредничестве», передает hurriyet.com.tr.

«Эрдоган — лидер, который может встречаться и с Путиным, и с Зеленским. Он способствовал обмену пленными и открытию пшеничного коридора», — говорится в материале.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия «просит слишком многого» на переговорах по Украине. При этом американский политик подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон старается отойти от идеи 30-дневного перемирия к долгосрочному урегулированию конфликта. Вэнс добавил, что американская сторона хотела бы, чтобы россияне и украинцы «действительно договорились о некоторых основных принципах, как сесть и поговорить друг с другом».