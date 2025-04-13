По последним данным ГСЧС Украины, число жертв российского ракетного удара по центру Сум выросло до 31 человека, среди них два ребенка. Ранения получили 99 человек, среди них 11 детей. Спасательные работы продолжаются. Совершенно очевидно, что российские войска намеренно нанесли удар по Сумам баллистическими ракетами в Вербное воскресенье, чтобы было много жертв.

Это был далеко не первый и явно не последний пример использования Россией поистине террористических методов ведения войны. Вспомним ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля, когда войска РФ атаковали центр жилого микрорайона кассетной ракетой «Искандер». Погибли 21 человек, среди них девять — дети. Более 70 горожан получили ранения.Что мы увидели в ответ на это чудовищное преступление со стороны США? Ровным счетом ничего.

Президент Соединенных Штатов даже не выступил со словами соболезнования в адрес Украины и ее граждан. Не было с его стороны и отказа от дальнейшей своей «посреднической» миссии. И это при том, что ракетный удар по Кривому Рогу был нанесен российской стороной сразу после состоявшейся в Вашингтоне встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и спецпосланника президента России Владимира Путина Кирилла Дмитриева.

На сей раз очередной пример использования российским государством поистине террористических методов ведения войны имел место на следующий день после того, как состоялась встреча Уиткофа с Путиным.По сути, президент России совершенно открыто и осознанно унижает главу американского государства, который обещал очень быстро завершить войну в Украине. Все это происходит на фоне регулярных заявлений Трампа о том, что он якобы видит какой-то, реально не существующий, повод для оптимизма в плане прекращения этой войны.

Она не закончится так и тогда, когда захочет президент США. Она завершится так и тогда, когда этого захочет Путин. А он, как видим, увеличивает свои требования к Украине и уже даже его план по «легализации» захватнической политики в виде окончательного перехода под фактический российский контроль всех территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, вместе с Крымом, не кажется конечной целью Кремля. Там вполне могут попытаться захватить Харьковскую, Днепропетроскую, Николаевские области.

Я не говорю, что так оно и произойдет. Я предполагаю, что в Кремле могут попробовать осуществить подобную попытку. Там ведь никогда не считались с потерями, своими и чужими, в этой войне. Плюс, там видят, деликатно говоря, нежелание президента США Дональда Трампа жестко противостоять российским планам. Ну а страны Европы, как мы уже убедились, видят свою миссию разве что в снабжении Украины деньгами и оружием. Посылать своих военнослужащих в эту войну ни одна страна Европы не готова.

Нет у Путина и проблем с одобрением его преступных действий и в самой России. Большинство опрошенных россиян (около 80%) заявили, что доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «‎Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 4 по 6 апреля среди 1,5 тыс. граждан. «О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян . Также большинство населения (81%.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении Фонда.

Да, по сути, это было доказательство того, что свыше 80% россиян одобряют террористические методы своей страны в войне против Украины. Столько же россиян, соответственно, одобряют ракетные удары по Кривому Рогу, по Сумам. И российская пропаганда, в лице симонян и скабеевых разного пола, с радостью объяснит «правильность» такого рода чудовищных преступлений.

Но трагизм ситуации состоит еще и в том, что даже те, кто позиционирует себя в качестве российской оппозиции, выступают с поистине аморальными и лживыми заявлениями. Вот и «дисидент» Владимир Кара-Мурза, освобожденный из российской тюрьмы в рамках обмена заключенными, сделал во французском парламенте циничное заявление об убийстве украинцев. Он заявил, что россиянам «психологически тяжело» убивать украинцев, именно поэтому якобы кремлевские власти пытаются больше привлекать к войне представителей так называемых национальных меньшинств.

«Есть причина, по которой Министерство обороны России забирает так много представителей этих национальных меньшинств. Потому что, очевидно, они говорят, что россиянам психологически очень тяжело убивать украинцев. Потому что мы такие же. Мы такие же. К тому же это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти один и тот же язык, та же религия, века и века общей истории. Но если это кто-то из другой культуры – очевидно, это проще», – сказал Кара-Мурза.

Это не просто примитивная ложь, но и осознанная или случайная попытка действовать ровно также, как действовали когда-то , после окончания Второй мировой войны, многие рядовые жители гитлеровской Германии. Они лгали, что были не в курсе наличия концлагерей, в которых убивали сотни тысяч евреев, поляков, украинцев, русских и представителей иных национальностей. Они делали вид, что во всех бедах, с которыми человечество тогда столкнулось, виноват только Гитлер.

Это была попытка обелить самих себя. Ровно тем же занимается Кара-Мурза и иные представители российской, даже смешно их так называть, оппозиции. Та же Юлия Нвальная не раз жонглировала похожим «аргументом». Реальность же, конечно, иная. Россияне прекрасно знают о преступлениях своей страны против Украины и одобряют их. Нет никого психологического, морально-нравственного барьера для совершения преступлений у российских военнослужащих. И все это одобряет, как минимум три четверти рядовых россиян. В том числе и поэтому я уверен, что война в Украине будет длится ровно до тех пор, пока того хочет Владимир Путин.