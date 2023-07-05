Израильские военные ночью нанесли удары по сектору Газа в ответ на недавний ракетный обстрел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«В ответ на ракетные обстрелы, произведенные сегодня вечером (в среду), армия Израиля наносит удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.

Ранее в расположенном близ сектора Газа израильском городе Сдерот раздались сирены воздушной тревоги. Позже армейская пресс-служба сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории.

4 июля вечером ЦАХАЛ начал вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан после длившейся два дня контртеррористической операции.

Дженин — город в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан, административный центр одноименной провинции Палестинской национальной администрации (ПНА).