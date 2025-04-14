Новый начальник генштаба Израиля Эяль Замир не сможет удовлетворить чаяния правительства так же, как и его предшественник Герци Халеви. По информации Ynet, он уже предупреждает правительство, что у армии нет достаточно солдат для исполнения министерских «фантазий» о полной оккупации и аннексии Газы.

После вступления в должность Замир, известный особой лояльностью к семейству премьер-министра Нетаньяху, навлек на себя подозрения в неспособности и неготовности отстаивать профессиональную автономию армии от политически мотивированных приказов. После увольнения пресс-секретаря ЦАХАЛа Даниэля Хагари Замира объявили «первым политическим начальником генштаба в истории ЦАХАЛа». Замир отвергал обвинения и обещал «честно говорить политическому руководству, что возможно, а что нет».

Военные источники военкора Ynet Йоава Зейтуна утверждают, что генерал Замир исполняет обещание и на последних заседаниях кабинета уже предупредил политическое руководство, что «не все их чаяния исполнимы», что ЦАХАЛ испытывает нехватку сил в боевых частях, по повесткам являются, в лучшем случае, 60-70% резервистов, и на новое широкое наступление и полную оккупацию Газы сил не хватит, «на это могут потребоваться годы».

Как и его предшественник Герци Халеви, Замир считает, что целей войны нельзя достичь чисто военными средствами, пока политическое руководство продолжает торпедировать любые попытки создать альтернативу правительству ХАМАСа, он будет сохранять контроль над Газой. Начгенштаба, как передает Ynet, «отказывается продолжать прошлый цикл, когда военные достижения ЦАХАЛа были сведены на нет из-за того, что правительство отказалось от политического процесса, позволяющего сменить власть ХАМАС».

Согласно Ynet, Замир радикально сменил политику лишь в одном — пресс-служба ЦАХАЛа больше не допускает в Газу израильских журналистов. Публика не знает, что там не ведется никакого «мощного наступления». Наземная операция проводится очень небольшими силами, которые проводят локальные операции в маленьких анклавах. ЦАХАЛ не несет новых потерь, потому что ХАМАС сейчас не предпринимает вылазок против израильских сил, не закладывает мины и не устраивает засады. Террористическая организация бережет силы, а силы еще есть — по оценкам военной разведки, у ХАМАСа в Газе есть порядка 20 тысяч боевиков, информирует журналист. (israelinfo.co.il)