В Германии обнаружили крупное месторождение лития, которое может принести стране миллиарды евро. Об этом 18 октября сообщает компания Neptune Energy.

«Компания Neptune Energy заявила, что обнаружила в регионе Альтмарк (земля Саксония – Анхальт. — Ред.) крупное месторождение лития. Для будущего немецкой автомобильной промышленности это может стать настоящим переломным моментом», — говорится в публикации.

По данным компании, это литиевое месторождение может принести Германии миллиарды евро. Так, в Альтмарке находится приблизительно 43 млн т эквивалента карбоната лития. По оценкам геологоразведки, оно может стать крупнейшим проектным месторождением лития в мире, отмечает «Газета.Ru».

Если ноу-хау компании будет использовано, по предварительным прогнозам, до 2042 года проект сможет обеспечить валовую добавленную стоимость Германии в размере €6,4 млрд, а также создать до 1,5 тыс. рабочих мест, уточняет Neptune Energy.

Однако есть нюанс: этап финансирования планируется начать только в 2033 году — если будут получены все разрешения, отмечает газета Bild.