Австрийский нефтегазовый концерн OMV заявил об обнаружении новой газовой скважины, которая позволит компании увеличить добычу природного газа на 50 процентов, говорится на сайте компании.

Скважина Wittau Tief-2a оказалась крупнейшим открытием за последние 40 лет. Она расположена в Нижней Австрии, ее потенциально извлекаемые ресурсы составляют 48 тераватт в час, что эквивалентно 28 миллионам баррелей нефтяного эквивалента. Компания ожидает увеличить добычу газа на 50 процентов после полной разработки месторождения. После пяти месяцев использования была пробурена финальная скважина глубиной в пять тысяч метров. В OMV назвали открытие «захватывающей новостью» как для самой компании, так и для ее клиентов.