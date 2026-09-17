Европейская служба внешних связей (EEAS) представила дипломатам стран ЕС проект нового пакета индивидуальных антироссийских санкций. Он может стать крупнейшим единовременным расширением санкционного списка ЕС против РФ с момента его введения в 2014 году, утверждает «Европейская правда» (ЕП) со ссылкой на собственные источники в Евросоюзе.

В проекте описаны ограничения для 1576 физлиц и юрлиц, которые, уточняет издание, связаны с российской оборонной промышленностью.

Теперь предстоит провести технический анализ предложения EEAS в рабочей группе Совета ЕС. Затем его снова рассмотрят постоянные представители стран Евросоюза. Чтобы пакет приняли, необходимо получить согласие всех 27 стран объединения.