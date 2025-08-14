Президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не затронет вопрос, касающийся раздела территорий. Об этом 14 августа сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора в среду, что он не намерен обсуждать какие-либо возможные разделы территорий, когда встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», — следует из материала.

Кроме того, он отметил, что в его планах — лишь добиться прекращения огня в Украине.