Сейчас в графике президента России Владимира Путина отсутствует какой-либо разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по поводу решения республики о работе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или выхода из нее.

Oб этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Газета.ру».

«Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне в графике президента не предусмотрено», — отметил он на вопрос о том, планирует ли Путин переговорить с Пашиняном и узнать о его решении по ОДКБ.

Журналист пояснил, что второго марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо указал, что Москва ждет решения Еревана по статусу членства в организации.

На это представитель Кремля добавил, что контакты Путина и Пашиняна возможны при необходимости, но сейчас таких планов у Москвы не имеется.

«При необходимости [контакты на высшем уровне] могут появиться, все-таки телефонные разговоры сейчас могут быть организованы очень быстро», — заключил Песков.