Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вопрос украинских территорий, но это возможно только на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News.

«Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит», — подчеркнул он.

Он также добавил, что президент Зеленский в вопросе территорий «руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением». При этом украинское общество «категорически против обмена нашей территории на мир».

В отношении мирных переговоров Кислица сказал, что, по его мнению, процесс не застопорился, и двигается вперед.

«К сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. Но я считаю, что этот понедельник и встреча в Белом доме были чрезвычайно важными событиями последних месяцев. И я считаю, что это было важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль», — отметил он.