Россия не обсуждает статус Крыма в рамках переговоров с США о завершении войны в Украине, заявил в интервью CBS News министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Это решенный вопрос. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории», — сказал он. По словам Лаврова, это понимает и президент США Дональд Трамп. При этом министр раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о непоколебимости в вопросе принадлежности полуострова, сославшись на Конституцию страны.

Признание Крыма территорией России лежит в основе плана США о завершении войны в Украине. В последнее время Трамп неоднократно высказывался на эту тему, подчеркивая, что в Киеве должны смириться с потерей полуострова навсегда. Он напомнил, что Россия захватила Крым «без единого выстрела» более 10 лет назад, когда президентом США был Барак Обама, отметив, что тогда Украина не стала бороться за эту территорию. «Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все это понимают. Он [полуостров] был с ними долгое время», — заявил Трамп 25 апреля. Через два дня он вновь обвинил Обаму в том, что тот «позволил России украсть Крым у Украины», и пожаловался, что теперь ему приходится «разгребать беспорядок», оставленный его предшественниками.

Зеленский подчеркивал, что Киев никогда официально не признает утрату Крыма. В ответных предложениях, которые Украина и ее европейские союзники подготовили для США, оговаривается, что вопрос оккупированных территорий будет обсуждаться после перемирия. Однако там нет ни слова о признании российского контроля над какой-либо украинской территорией.

США, согласно плану Трампа, не собираются добиваться от Москвы серьезных уступок. Помимо юридического признания Крыма, они согласны снять все санкции и оставить во временной оккупации части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Украине же вернут только небольшую территорию, захваченную в Харьковской области. Также под ее контроль перейдет Запорожская АЭС, но при условии, что управлять станцией будут США. Кроме того, Киев должен отказаться от намерения вступить в НАТО и подписать с американцами соглашение о совместной разработке украинских природных ресурсов.

26 апреля Трамп заявил, что большинство положений будущего мирного договора уже согласовано, отметив, что Москва и Киев близки к заключению окончательной сделки. Он также подчеркнул необходимость проведения встречи на «очень высоком уровне». В свою очередь в Кремле заверили, что президент России Владимир Путин готов возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. В субботу Зеленский обсудил ситуацию с Трампом тет-а-тет в Риме, после похорон папы Римского Франциска. Украинский лидер охарактеризовал переговоры как «хорошие», выразив надежду на полное и безусловное прекращение огня, а также на заключение надежного мира, «который обезопасит страну от повторения войны». (moscowtimes.ru)