Суд в Дании отправил под арест на 12 суток гражданина Польши, напавшего на премьер-министра страны Метте Фредериксен 7 июня, сообщает датская газета Ekstra Bladet.

Обвиняемому 39 лет, власти не называют его имени. Он не говорит и не понимает датский язык. Во время атаки он предположительно находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Согласно протоколам, мужчина «выглядел дезориентированным» и «бормотал про себя».

Мужчина отказался признать свою вину. По данным прокуратуры, обвиняемый проживает в Дании с 2019 года и не смог пояснить, почему напал на премьер-министра.

Как сообщалось ранее, вечером 7 июня мужчина ударил кулаком в плечо Фредериксен на площади Культорвет в Копенгагене. В канцелярии премьер-министра заявили, что она получила легкую хлыстовую травму. После нападения она прошла осмотр в Королевском госпитале. В целом глава кабмина чувствует себя нормально, но «потрясена случившимся», добавили в канцелярии. Сама Фредериксен комментариев не давала, однако отменила все мероприятия, запланированные на 8 июня. (moscowtimes.ru)