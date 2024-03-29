Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая еще одного обвиняемого по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лутфуллои Назримад сроком на 1 месяц 24 суток», — отметили в пресс-службе. Заседание прошло в закрытом режиме.

По данным «Осторожно, новости», Лутфуллои, уроженец Таджикистана, был задержан 23 марта, после чего был арестован на 15 суток Преображенским судом Москвы. Согласно материалам дела, он выражался нецензурной бранью и оказывал сопротивление полиции.

Накануне в СК России сообщили о задержании другого участника теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», он занимался финансированием террористов. По данным следствия, в деле имеются доказательства о поступлении исполнителям теракта значительных сумм и криптовалюты из Украины, которые они использовали при подготовке преступления.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — отмечали в СКР.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные и открыли стрельбу из автоматов по безоружным людям, пришедшим на концерт группы «Пикник», а затем устроили пожар.

Ответственность за теракт, в результате которого погибли 144 человека, взяла на себя ячейка ИГИЛ в Афганистане «Вилаят Хорасан». 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четырех граждан Таджикистана, которых ФСБ назвала исполнителями теракта. В СИЗО оказались Далерджон Мирзоев, Саидакрам Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Затем были арестованы еще четверо: Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, а также Алишер Касимов. По словам главы СКР Александра Бастрыкина, они предоставили террористам машину и квартиру, а также «перевозили деньги». Всего по делу задержаны 11 человек. (moscowtimes.ru)