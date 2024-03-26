Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая еще одного обвиняемого по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова Алишера сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 22 мая 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда.

В суде фигурант отрицал свою причастность к теракту. По его словам, он владеет небольшим кафе и «просто выложил объявление о сдаче квартиры на Авито». По данным следствия, эту квартиру арендовал один из террористов — Фаридуни Шамсидин.

Ранее суд отправил под арест до 22 мая террористов, устроивших стрельбу в концертном зале. Суд заключил под стражу Мирзоева Далерджона Баротовича, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидина и Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича. До той же даты арестованы еще три человека: Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы — два брата и их отец. Согласно данным следствия, Диловар Исломов владел автомобилем Renault, на котором скрылись террористы. Двое обвиняемых вступили в террористическую группу в январе и марте этого года.

Всем восьмерым фигурантам инкриминируется теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание концертного зала ворвались вооруженные автоматами боевики и начали стрелять в людей, после чего подожгли помещение. Согласно официальным данным, погибли 139 человек, пострадали 180, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. (moscowtimes.ru)