В рамках расследования теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» задержан ещё один подозреваемый — гражданина Таджикистана Джумохон Курбонов 2003 года рождения, сообщило в пятницу РБК со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

Издание отмечает, что задержанному вменяют «совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку».

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта. Его жертвами стали более 140 человек, свыше 500 — пострадали. По делу о теракте задержали более десяти человек, включая четырёх предполагаемых исполнителей. Почти все они — граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители с высокой долей вероятности столкнулись с пытками при задержании и на допросах.

О своей причастности к атаке заявила признанная террористической группировка «Исламское государство». В том, что именно она организовала теракт, уверены США и другие страны Запада. Российская сторона утверждает, что за исполнителями теракта может стоять Украина. Киев все обвинения категорически отвергает. (svoboda.org)