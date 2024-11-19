Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок содержания под стражей четверым обвиняемым в совершении террористического акта в «Крокус сити холле».

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

«Продлить избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова на срок до 22 февраля 2025 года», — огласила решение судья Евгения Козлова.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее фигурантам был продлен срок ареста до 22 ноября.