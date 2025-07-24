Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест полицейского, которого обвиняют в получении взяток за передачу информации журналистам Baza. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда.

Сообщается, что 41-летний оперуполномоченный уголовного розыска ОП №3 Белгорода Александр Селиванов полностью признал вину. По данным следствия, фигурант передал за денежное вознаграждение как минимум два сообщения со служебной информацией. Доказательствами следователя являются выписки со счетов родных обвиняемых сотрудников МВД и журналистов Baza.

Мужчину обвиняют в двух эпизодах получения взяток по статье 290 УК РФ, а также в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

По информации канала, сегодня, 24 июля, суд также рассмотрит дела других двух правоохранителей — дежурного из Краснодара и полицейского из Красноярска.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, а также продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. По версии следствия, они получали служебные сводки от сотрудников министерства внутренних дел за денежное вознаграждение. Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что Трифонова отправили под арест, чтобы он стал «сговорчивее».