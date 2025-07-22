«Следователями столичного СК России задержан главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Они доставлены к следователю для допроса», — сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.

Изначально появились сообщения, что речь может идти об уголовном деле, которое уже начали расследовать в одном из российских регионов. Позднее же неназванный источник рассказал ТАСС, что обыски в Baza, вероятно, связаны с делом о превышении полномочий. Уголовное дело завели в отношении полицейских, которые «сливали» информацию изданию.

В Следственном комитете России подтвердили данные о работниках полиции. В ведомстве добавили, что те активно взаимодействовали с корреспондентами. (по материалам россми)