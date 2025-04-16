По данным издания Middle East Eye (MEE), администрация США призвала Турцию и Израиль создать механизм военного урегулирования в Сирии для предотвращения возможных инцидентов.

Крах правительства Башара Асада в декабре привел к возникновению вакуума власти и поставил Турцию и Израиль в непосредственной близости друг от друга как соседних игроков в регионе.

Растущее влияние Турции в Сирии обеспокоило Израиль, который начал наносить авиаудары и осуществлять наземные вторжения, чтобы не допустить приближения сирийских войск к своей границе.

В прошлую среду официальные лица Израиля и Турции встретились в Азербайджане на встрече высокого уровня, направленной на снижение напряженности между вооруженными силами двух стран в Сирии.

Официальные источники сообщили MEE, что встреча состоялась после того, как Вашингтон призвал обе стороны к диалогу для предотвращения возможных инцидентов.

Американский чиновник, информированный по этому вопросу, сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность деэскалации напряженности с Израилем и расширения диалога во время своей встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом 3 апреля в Вашингтоне.

Чиновник добавил, что Рубио в ходе телефонного разговора с Фиданом в понедельник вновь подчеркнул важность продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта.

Региональный источник отметил, что Вашингтон особенно обеспокоен тем, что турецкие и израильские самолеты теперь действуют в опасной близости, что увеличивает риск непреднамеренных конфликтов.

Однако турецкий чиновник преуменьшил роль американской дипломатии, заявив, что у Турции и Израиля уже некоторое время существуют механизмы разрешения конфликтов. Чиновник заявил, что Турция уже много лет поддерживает аналогичные каналы с Россией, Ираном и США в Сирии, добавив, что канал с Израилем «не имеет большого значения».

«Турция и Израиль ранее поддерживали связь во время эвакуации Анкарой своих граждан из Ливана в прошлом году», — сообщил агентству MEE другой источник, знакомый с ситуацией. «В прошлом обе страны также использовали Центральное командование США в качестве канала для разрешения конфликтов».

Ресурс добавил, что этот новый механизм обеспечит круглосуточный доступ для обеих сторон, что улучшит координацию в режиме реального времени. Несмотря на эту напряженность, Анкара вряд ли откажется от своих планов по созданию военных баз в Сирии для борьбы с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и заполнения вакуума, образовавшегося в результате изменения ролей России и Израиля. Кроме того, Турция сформировала региональную коалицию с Сирией, Ираком, Ливаном и Иорданией для координации военных операций против ИГИЛ, хотя формальный оборонный пакт с Дамаском все еще не подписан.

Дипломатические усилия США рассматриваются как направленные на снижение рисков случайного конфликта между турецкими и израильскими войсками, поскольку обе страны расширяют свое военное присутствие в Сирии.