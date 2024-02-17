Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на турнире «Большой шлем» в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступающий в весовой категории 73 кг спортсмен одержал победу в финале над таджиком Абубакром Шеровым и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Другой член сборной Азербайджана Рашид Мамедалиев (73 кг) уступил во встрече за третье место канадцу Артуру Маргелидону.

Другие азербайджанские дзюдоисты – Омар Раджабли и Зелим Цкаев (оба 81 кг) вскоре выйдут на решающий поединок и поборются между собой за золотую медаль.

Отметим, что в первый день турнира Балабек Агаев (60 кг) и Яшар Наджафов (66 кг) завоевали бронзовые медали.

На турнире, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 32 дзюдоиста.