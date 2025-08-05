Постоянный представитель Соединенных Штатов США при Организации Североатлантического договора (НАТО) Мэттью Уитакер заявил, что введение новых санкций со стороны США в отношении России является очевидным следующим шагом в попытке урегулировать конфликт в Украине. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил дипломат в беседе с агентством.

По словам Уитакера, несмотря на успешное противодействие России западным ограничительным мерам, президент США Дональд Трамп намерен использовать этот инструмент с целью «создания условий» для прекращения огня в Украине.