Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о намерении участвовать в следующих выборах главы государства. «Да, буду выдвигаться», — сказал он в ответ на вопрос «Интерфакс-Украина».

Очередные президентские выборы в Украине должны состояться весной 2024 года, однако по закону проводить такое голосование во время военного положения нельзя. Решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее в среду Арестович опубликовал свои предложения по поводу политических, экономических и других реформ в стране. По его словам, это было сделано «для начала дискуссии», чтобы затем превратить инициативы в полноценную предвыборную программу. «Она будет доработана специалистами. <…> Возражения, мнения, советы, критика — приветствуются», — добавил он.

На данный момент программа состоит из 14 пунктов. Один из них касается аннексированных Россией территорий. Арестович считает, что нужно отказаться от их возвращения военным путем, если Украину примут в НАТО.

«Предложение коллективному Западу — мы готовы к варианту [экс-госсекретаря США Генри] Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем», — написал он.

Что касается действий на фронте, Арестович считает, что Украине нужно перейти в «стратегическую оборону». Он также предложил поменять кадровую политику в ВСУ таким образом, чтобы она была направлена на сохранение жизней и появление большего числа специалистов.

Помимо этого, Арестович выступает за ротацию мобилизованных и «подготовку резервов на упреждение». По его мнению, мужчинам следует разрешить выезд за границу с условием возвращения в случае призыва.

Заявления Арестовича прокомментировали в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Дмитрий Литвин призвал не реагировать и вообще не упоминать этого «медийного персонажа», который вознамерился «стать политическим деятелем».

«Первое: не называйте фамилию. Найдите способ показать, о ком вы что-то говорите, не добавляя энергии. <…> Помните, что главное, что сейчас происходит в стране, — это оборона от российской геноцидной агрессии. Если какие-то персонажи „точно знают“, как воевать, но сами при этом воюют разве что болтовней в ютубе, они не заслуживают вашего внимания», — подчеркнул Литвин..

До января 2023 года Алексей Арестович был внештатным советником Андрея Ермака — руководителя Офиса президента. Арестовича уволили после заявления о том, что жилой дом в Днепре, который попал под российский обстрел 14 января, был разрушен из-за работы украинской системы ПВО, сбившей ракету Х-22. Арестович несколько раз принес извинения и уточнил, что его слова были предположением, однако в итоге написал заявление об уходе. (moscowtimes.ru)