По итогам подсчета всех голосов, леволиберальная D66 («Демократы 66») получает 26 мест в нижней палате парламента Нидерландов. Ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса также получает 26 мест, но она набрала почти на 30 тыс. голосов меньше, так что самой крупной партией страны стала — впервые в истории — D66. Теперь начинается процесс формирования коалиции. Руководить первым этапом будет бывший министр по социальным вопросам Ваутер Колмейс.

Предварительные результаты выборов (официально их сертифицируют только в пятницу, 7 ноября) стали известны вечером в понедельник, 3 ноября, когда подсчитали все голоса, поданные по почте.

В итоге либеральная D66 стала самой крупной партией в Нидерландах: она получит 26 мест в нижней палате парламента. Либералы обогнали Партию свободы, которая тоже получает 26 мест, почти на 30 тыс. голосов. Это означает, что именно D66 теперь начнет переговоры о формировании коалиции.

Во вторник лидеры новых парламентских фракций выбрали скаута — человека, который будет вести переговоры с разными партиями, чтобы определить, какие коалиции в теории возможны. Им стал глава Нидерландских железных дорог Ваутер Колмейс, в прошлом — министр по социальным вопросам от D66.

Герт Вилдерс ранее выражал сомнения в победе D66 и призывал дождаться официальной сертификации результатов в пятницу, но лидеры других фракций его не поддержали.

Учитывая, что все крупные партии заявили, что не будут работать с Партией свободы, в коалицию, скорее всего, войдут правоцентристы из «Христианско-демократического призыва» (18 мандатов) и Народной партии за свободу и демократию (VVD; 22 мандата).

Для простого большинства в нижней палате нужно 76 мест. D66, христианские демократы и VVD вместе набирают лишь 66 мандатов.

Лидер D66 Роб Йеттен уже сказал, что он предпочел бы коалицию с участием объединения Зеленых левых и Партии труда (GL-PvdA, 20 мандатов) — у такой коалиции в сумме будет 86 мест.

Процесс формирования правительства может длиться от одной недели до нескольких месяцев.