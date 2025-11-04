По итогам подсчета всех голосов, леволиберальная D66 («Демократы 66») получает 26 мест в нижней палате парламента Нидерландов. Ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса также получает 26 мест, но она набрала почти на 30 тыс. голосов меньше, так что самой крупной партией страны стала — впервые в истории — D66. Теперь начинается процесс формирования коалиции. Руководить первым этапом будет бывший министр по социальным вопросам Ваутер Колмейс.
Предварительные результаты выборов (официально их сертифицируют только в пятницу, 7 ноября) стали известны вечером в понедельник, 3 ноября, когда подсчитали все голоса, поданные по почте.
В итоге либеральная D66 стала самой крупной партией в Нидерландах: она получит 26 мест в нижней палате парламента. Либералы обогнали Партию свободы, которая тоже получает 26 мест, почти на 30 тыс. голосов. Это означает, что именно D66 теперь начнет переговоры о формировании коалиции.
Во вторник лидеры новых парламентских фракций выбрали скаута — человека, который будет вести переговоры с разными партиями, чтобы определить, какие коалиции в теории возможны. Им стал глава Нидерландских железных дорог Ваутер Колмейс, в прошлом — министр по социальным вопросам от D66.
Герт Вилдерс ранее выражал сомнения в победе D66 и призывал дождаться официальной сертификации результатов в пятницу, но лидеры других фракций его не поддержали.
Учитывая, что все крупные партии заявили, что не будут работать с Партией свободы, в коалицию, скорее всего, войдут правоцентристы из «Христианско-демократического призыва» (18 мандатов) и Народной партии за свободу и демократию (VVD; 22 мандата).
Для простого большинства в нижней палате нужно 76 мест. D66, христианские демократы и VVD вместе набирают лишь 66 мандатов.
Лидер D66 Роб Йеттен уже сказал, что он предпочел бы коалицию с участием объединения Зеленых левых и Партии труда (GL-PvdA, 20 мандатов) — у такой коалиции в сумме будет 86 мест.
Процесс формирования правительства может длиться от одной недели до нескольких месяцев.
Предыдущий кабинет под руководством Дика Схофа был сформирован за 223 дня. Четвертый кабинет Марка Рютте формировался дольше всего в истории страны — 299 дней. Создание третьего кабинета Рютте заняло 225 дней, второго — 54 дня, а первого, в 2010 году, — 127 дней. (bbc.com)