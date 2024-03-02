Явка на парламентских выборах в Иране 1 марта стала самой низкой со времен Исламской революции (1979 г.).

Она составила 41% по всей стране и 24% в Тегеране (иранское информагентство IRNA).

В Иране вчера прошли выборы в 290-местный парламент страны. Право голоса имеют более 61 млн из 87 млн граждан страны.

До участия в выборах допустили рекордное число кандидатов — более 15.000 человек, что составило почти 75% от общего числа претендентов, первоначально зарегистрировавшихся для участия в выборах. Более 1.000 допущенных до выборов кандидатов — женщины. Согласно Конституции Ирана, 5 мест в парламенте должны отойти представителям религиозных меньшинств.