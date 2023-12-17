В США в 2024 году общая численность военнослужащих, находящихся на действительной службе, станет самой низкой с 1941 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на утверждения представителей Пентагона.

В 2024 году этот показатель составит 1,28 миллиона человек. «Это самый низкий показатель с тех пор, как США вступили во Вторую мировую войну в 1941 году и официальные лица заявили, что должен быть «национальный призыв на военную службу»»,— отметили в издании.

Исполняющий обязанности замминистра Пентагона по персоналу и боеготовности Ашиш Вазирани раскрыл, что отдельные службы в 2023 году не добрали 41 тысячу человек. Уточняется, что цели по набору не выполнили сухопутные силы, ВМС и ВВС.