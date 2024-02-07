Обнародованы округа Азербайджана с самой высокой и самой низкой явкой избирателей на внеочередных президентских выборах .

Как сообщает #, по состоянию на 12:00, округом с самой высокой явкой избирателей является Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120.

Явка избирателей в этом избирательном округе составила 54.67%.

По информации на 12:00, самая низкая явка избирателей наблюдается в Наримановском первом избирательном округе №19. Явка избирателей в этом избирательном округе составила 23,69% (13016 человек из 54953 избирателей).

Отметим, явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 12:00 составила 38.57%. Из 6 478 840 избирателей, имеющих право голосовать, к этому времени проголосовали 2 499 033 человек.