Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор.

Как передает # со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент России Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре подготовку к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности в Минске, запланированному на 23 ноября.