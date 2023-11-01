Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор.
Как передает # со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент России Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре подготовку к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности в Минске, запланированному на 23 ноября.
«Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии. Подтверждена взаимная приверженность продолжению тесного сотрудничества в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении Кремля.