Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора со российским коллегой Владимиром Путиным обсудил предстоящий его визит в РФ и ситуацию в мире. Об этом 27 октября сообщили на сайте пресс-службы казахского президента

«В ходе беседы обсуждались вопросы подготовки запланированного государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию. <…> Кроме того, были рассмотрены некоторые аспекты текущей ситуации в мире», — указано в сообщении.

Главы государств также подчеркнули важность предстоящих переговоров в Москве, отметив их значимость для дальнейшего укрепления партнерства и союзничества между двумя странами.