Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в пятницу South China Morning Post со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Позже официальные китайские СМИ передали, что Си Цзиньпин и Путин договорились продолжать развитие отношений между их странами.

Кроме того, по их данным, китайский лидер отметил, что продолжит помогать в продвижении дипломатического урегулирования украинского кризиса. Также он приветствовал контакты РФ и США, в том числе — по теме Украины.