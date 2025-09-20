В квалификации Гран-при Азербайджана вновь красные флаги.

Пилот McLaren Оскар Пиастри врезался в защитный барьер в третьем повороте и разбил болид. Сам гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из болида.

На момент аварии Пиастри занимал шестое место в третьем сегменте квалификации.

17:33

Очередная авария произошла в квалификационном туре Гран-при Азербайджана «Формулы 1» в Баку.

В ходе третьего сегмента болид пилота Ferrari Шарля Леклера врезался в защитный барьер.

Квалификация приостановлена.

Таким образом, Леклер лишился возможности в пятый раз подряд выиграть квалификацию Гран-при Азербайджана. На момент аварии монегаск занимал 9-ое место.

17:33

В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла очередная авария, поднят красный флаг.

Нико Хюлькенберг из Sauber врезался в защитный барьер на 4-ом повороте и разбил переднее антикрыло.

Квалификация возобновится в 16:28.

16:13

В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла первая авария.

По информации Report, пилот команды Williams Александр Албон потерял контроль над своим болидом, который врезался в защитный барьер.

Маршалы подняли красный флаг, и сессия была временно приостановлена для эвакуации поврежденного автомобиля и восстановления барьеров безопасности.

Сейчас квалификация уже возобновилась.