В квалификации Гран-при Азербайджана вновь красные флаги.
Пилот McLaren Оскар Пиастри врезался в защитный барьер в третьем повороте и разбил болид. Сам гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из болида.
На момент аварии Пиастри занимал шестое место в третьем сегменте квалификации.
Очередная авария произошла в квалификационном туре Гран-при Азербайджана «Формулы 1» в Баку.
В ходе третьего сегмента болид пилота Ferrari Шарля Леклера врезался в защитный барьер.
Квалификация приостановлена.
Таким образом, Леклер лишился возможности в пятый раз подряд выиграть квалификацию Гран-при Азербайджана. На момент аварии монегаск занимал 9-ое место.
В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла очередная авария, поднят красный флаг.
Нико Хюлькенберг из Sauber врезался в защитный барьер на 4-ом повороте и разбил переднее антикрыло.
Квалификация возобновится в 16:28.
В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла первая авария.
По информации Report, пилот команды Williams Александр Албон потерял контроль над своим болидом, который врезался в защитный барьер.
Маршалы подняли красный флаг, и сессия была временно приостановлена для эвакуации поврежденного автомобиля и восстановления барьеров безопасности.
Сейчас квалификация уже возобновилась.