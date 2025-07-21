Великобритания 21 июля объявила о новых санкциях против России. По словам британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, санкции должны «лишить Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны» против Украины.

В санкционный список внесены 135 танкеров, которые, по данным британских властей, входят в состав так называемого теневого флота, при помощи которого Россия транспортирует нефть и нефтепродукты. Как утверждают в Лондоне, с начала 2024 года эти танкеры перевезли российской нефти на 24 миллиарда долларов.

Также санкции введены против двух компаний, причастных к перевозке российской нефти. Компания Litasco Middle East – это, как утверждается, зарубежное подразделение нефтяной компании ЛУКОЙЛ, которое базируется в ОАЭ. Вторая компания, Intershipping Services, также расположена в ОАЭ. Утверждается, что она участвует в перевозках российской нефти на судах под флагами Габона и Коморских островов.

На прошлой неделе Великобритания внесла в свой санкционный список 18 предполагаемых офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ) России, а также присоединилась к решению Евросоюза о снижении так называемого потолка цен на российскую нефть. В пакет санкций ЕС, о котором было объявлено на прошлой неделе, также вошли 105 судов «теневого флота», десятки юридических и физических лиц. (svoboda.org)