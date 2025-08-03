Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 5 компаний и 94 физлиц из ряда стран, в том числе в отношении капитанов судов, якобы связанных с «теневым флотом», занимающимся транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов.

«Подготовлены три санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен. Санкции против капитанов российского теневого флота, будем синхронизировать все это — все эти пакеты — с нашими партнерами», — сказал он в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

На сайте Зеленского также опубликован указ о введении санкций. В частности, в списке физических лиц значатся 94 человека, из них 83 граждане РФ, остальные граждане таких стран, как Бангладеш, Грузия, Индия, Иран, КНР, Мьянма, Пакистан. В списке юридических лиц указано пять компаний из РФ, в числе которых «Газпромнефть шиппинг».