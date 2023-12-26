Российский теневой танкерный флот, созданный для перевозки нефти в обход потолка цен, оказался под угрозой. Санкции, наложенные на несколько кораблей и их владельцев, могут оказаться только началом.
США уже точечно вводят санкции. Впервые они были наложены в октябре на компанию Lumber Marine SA из ОАЭ и ее танкер SCF Primorye, а также на Ice Pearl Navigation Corp из Турции и ее танкер Yasa Golden Bosphorus. Суда заходили в российские порты и перевозили российскую нефть, констатировало Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). К концу года в санкционном списке США уже 11 таких танкеров.
По той же схеме США могут распространить санкции еще на 100 танкеров теневого флота, в том числе на три четверти танкеров «Совкомфлота» (считается, что у него 80 танкеров), пишет Крейг Кеннеди, сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета и эксперт по российской нефтяной отрасли.
Этот теневой флот оказался способен перевозить примерно половину российской нефти. Другую половину все еще транспортируют западные танкеры со страховками и прочими услугами от стран, поддержавших потолок цен на российскую нефть (но и тут могут быть нарушения — проверить настоящую цену сделки очень сложно).
Потолок цен ввели страны G7, ЕС и Австралия с 5 декабря 2022 г. одновременно с эмбарго ЕС на покупку российской нефти (аналогичный механизм спустя два месяца ввели для российских нефтепродуктов). Компаниям из этих стран запрещено любым образом участвовать в поставках нефти, купленной у России дороже чем по $60 за баррель (перевозить, страховать, кредитовать и пр.), в том числе регистрировать. Этот запрет стал серьезным вызовом, ведь до войны Россия использовала в основном европейские танкеры и западные страховки: 90% всех морских судов в мире пользуются услугами базирующейся в Лондоне Международной группы клубов страховщиков (IG P&I).
Эмбарго ЕС обойти сложно — в нем есть исключения, но почти нет лазеек. Его можно только нарушить. Потолок же позволяет поставлять нефть и нефтепродукты дороже, если использовать собственный флот, а страховку и прочие услуги — только от компаний, зарегистрированных в России или третьих странах. (moscowtimes.ru)