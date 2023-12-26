Российский теневой танкерный флот, созданный для перевозки нефти в обход потолка цен, оказался под угрозой. Санкции, наложенные на несколько кораблей и их владельцев, могут оказаться только началом.

США уже точечно вводят санкции. Впервые они были наложены в октябре на компанию Lumber Marine SA из ОАЭ и ее танкер SCF Primorye, а также на Ice Pearl Navigation Corp из Турции и ее танкер Yasa Golden Bosphorus. Суда заходили в российские порты и перевозили российскую нефть, констатировало Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). К концу года в санкционном списке США уже 11 таких танкеров.

По той же схеме США могут распространить санкции еще на 100 танкеров теневого флота, в том числе на три четверти танкеров «Совкомфлота» (считается, что у него 80 танкеров), пишет Крейг Кеннеди, сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета и эксперт по российской нефтяной отрасли.

Этот теневой флот оказался способен перевозить примерно половину российской нефти. Другую половину все еще транспортируют западные танкеры со страховками и прочими услугами от стран, поддержавших потолок цен на российскую нефть (но и тут могут быть нарушения — проверить настоящую цену сделки очень сложно).