Кабинет Министров утвердил размер платы за утилизацию транспортного средства.

Как сообщает #, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановлением также утвержден размер льготы, применяемой к переданному на утилизацию транспортному средству, и размер единовременной выплаты.

Так, при таможенном оформлении плата за утилизацию легковых автомобилей, возраст которых составляет от 4 до 7 лет установлен в размере 400 манатов. Для автомобилей возрастом от 7 и более лет – 700 манатов.

Плата за утилизацию транспортных средств, возрастом от 4 до 10 лет, при каждом государственном техническом осмотре составит 10 манатов, от 10 до 20 лет — 20 манатов, от 20 до 30 лет — 30 манатов. Для транспортных средств, произведенных 30 и более лет назад, плата за утилизацию при техосмотре составит 40 манатов.