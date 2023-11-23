На основании поступившей 23 ноября информации о пожаре на территории торгового центра (рынок стройматериалов ) на Дарнагюльском шоccе в Наримановском районе Баку на место были привлечены силы МЧС. От пожара внутри коммерческих объектов пострадали различные виды товаров (лесоматериалы, пиломатериалы, ДСП и пр.), принадлежащих частным предпринимателям.

Кроме того, скончался предприниматель Рази Гасымов, 1962 года рождения.

В тушении пожара были задействованы технические средства и живая сила, предприняты оперативные и неотложные меры по локализации огня. По факту в Оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 УК АР.

Для установления причины пожара и размера ущерба назначены различные экспертизы, а также судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти Рази Гасымова.

После ликвидации пожара будут проведены следственные действия по установлению причин происшествия и причиненного ущерба.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.