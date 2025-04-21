Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ), проводимого в Давосе, Клаус Шваб окончательно отходит от дел организации. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ВЭФ.

«В связи с тем, что мне исполняется 88 лет, я решил немедленно покинуть пост председателя и члена попечительского совета», — сообщил Шваб.

Временным председателем форума выбран Питер Брабек-Летмат, он ранее исполнял обязанности заместителя главы ВЭФ.

В 2024 году стало известно, что Шваб ушел с поста исполнительного председателя ВЭФ и принял пост председателя без исполнительных полномочий.

Шваб организовал в швейцарском курортном городе Давосе в январе 1971 года экономическую конференцию, получив патронаж Европейской комиссии (ЕК). В 1987 году форум стал называться Всемирным экономическим форумом. ВЭФ является швейцарской некоммерческой организацией. (gazeta.ru)