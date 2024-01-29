Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свою должность.

«Хочу сообщить общественности о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра», — сказал он на брифинге в правительстве.

Гарибашвили заявил, что политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» предложил ему стать председателем политического объединения. «Я получил предложение от политсовета занять пост председателя партии. В связи с этим состоится съезд 1 февраля», — сказал он.