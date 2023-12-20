Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 131.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, 113 человек погибли в северо-западной провинции Ганьсу, 18 — в западной провинции Цинхай.

Ранее сообщалось о более чем 230 пострадавших. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в Ганьсу.

Несколько подземных толчков магнитудой до 6,2 было зафиксировано в полночь по пекинскому времени.

Очаг залегал на глубине 10 км.