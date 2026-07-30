Число погибших в результате мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии достигло 30 человек. Об этом заявила премьер-министр Санаэ Такаити на заседании штаба по ликвидации последствий ЧП.
В это число включены те, чья смерть, предположительно, может иметь отношение к последствиям землетрясения.
Среди погибших, как стало известно, есть один гражданин Вьетнама.
В результате землетрясения многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены дома, получили повреждения дороги и мосты.
Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы.